Le Bénin veut produire à l’horizon 2024, 1 million de tonnes de riz. C’est en tout cas l’objectif du pays. Pour l’atteindre, le gouvernement a signé un mémorandum d’entente avec l’Association des Producteurs de RIz du Nigéria (RIFAN). Les deux parties vont procéder à des échanges d’expertises. Et le Bénin va surtout s’inspirer des expériences réussies du géant voisin de l’Est pour améliorer sa production de riz afin d’accélérer cet objectif national. Le mémorandum d’entente a également pour objectifs, la transformation, la commercialisation et la réorganisation de la filière riz au Bénin.

Faire le nécessaire « chaque jour pour l’aboutissement de ce projet »

C’est le ministère de l’économie et des finances qui a servi de cadre à la signature de cet accord entre Jean Gbéto Dansou Directeur Général de l’Agence Territoriale de Développement Agricole Vallée du Niger et le président du RIFAN Aminu M. GORONYO. Le maître des lieux, le ministre Romuald Wadagni a laissé entendre que le gouvernement béninois et sa personne feront « tout le nécessaire chaque jour pour l’aboutissement de ce projet » . « Au Bénin quand nous décidons de signer un accord, c’est que nous sommes prêts à agir et l’exécution ici sera importante » a-t-il dit à ses vis-à-vis.

«Le contrat sera pour la vraie unité africaine et l’autonomie alimentaire »

Le ministre de l’agriculture également présent, tout comme son homologue du commerce Shadiya Assouman, a fait savoir que cet accord « portera des fruits et dynamisera la coopération entre » le Bénin et le Nigéria. « C’est pour le commerce, l’alimentation, la sécurité et la paix dans notre région » a poursuivi Gaston Dossouhoui. Le président du RIFAN Al-Hadji Aminu M. GORONYO, pense quant à lui que ce « contrat sera pour la vraie unité africaine et l’autonomie alimentaire ». Il a promis le respect de ses clauses afin que chaque partie en sorte gagnante.

« Dans nos traditions, toute chose qui commence un mercredi est une chose bénie »

D’après lui, « dans nos traditions, toute chose qui commence un mercredi est une chose bénie qui vivra au-delà des temps ». Il fait référence au jour de signature de ce mémorandum d’entente. Outre les ministres de l’économie, de l’Agriculture et du commerce, ll y avait aussi leur collègue des affaires étrangères Aurélien Agbénonci à la cérémonie, de même que Hamet AGUEMON, Ministre-Conseiller du Président de la République chargé des Investissements.