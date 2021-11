Le président de l’Association des Promoteurs et Exploitants de Boulangeries du Littoral, Anselme Aguèmon a annoncé, il y a quelques jours, une augmentation du prix du pain chez les grossistes à cause de la hausse du coût de la farine de blé. Le Directeur général du commerce, Bernard Favi, a réagi ce mercredi 17 novembre 2021 sur Radio Bénin. Pour lui, cette décision devrait être prise de façon générale après une discussion avec le gouvernement. Il n’a pas manqué de lancer des piques à l’endroit de ces grossistes.

L’augmentation du prix du pain chez les grossistes par l’Association des Promoteurs et Exploitants de Boulangeries du Littoral n’est pas du goût du Directeur général du commerce, Bernard Favi. Joint par Radio Bénin ce mercredi 17 novembre 2021, il a déclaré que «normalement le prix du pain fait partie des prix administrés par l’Etat et il ne revient pas aux boulangers de facto de procéder à une augmentation sans que cela ne soit décidé ensemble avec le gouvernement parce que le pain est un produit de grande consommation». Il a fait savoir que «le prix est fixé à 125 depuis et ça a été acté». «A partir de ce moment, c’est vrai que nous avons constaté un peu de désordre dans le pays où le poids du pain des fois n’est pas respecté parce que plusieurs trichent là-dessus» a-t-il révélé. Il a insisté que «tout produit dont le prix ou les prix sont administrés par l’Etat, il ne revient pas à une seule partie de se lever et de décider».

Il faut rappeler que c’est le lundi 15 novembre 2021 que l’Association des Promoteurs et Exploitants de Boulangeries du Littoral a mis en exécution sa décision d’augmentation du prix du pain chez les grossistes du Littoral mais pas pour le consommateur final. Pour Anselme Aguèmon, «ce qui change, les gros vendeurs, on leur livre le pain à 90 fcfa et aux mamans à 100 fcfa». «Avant nos mamans prennent jusqu’à 80 fcfa le pain chez les boulangers. Les grossistes aussi, ils prennent jusqu’à 75 fcfa le pain» a-t-il affirmé.