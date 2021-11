Pour permettre à la population de profiter du meilleur de la télévision et d’une programmation incroyable en cette période de fin d’année, CANAL+ a cassé ses prix. Le décodeur qui était vendu au prix de 5000F CFA, est désormais à 1000F, et tout réabonnement donne droit à la formule TOUT CANAL. Ces offres exceptionnelles ont été présentées ce mercredi 24 novembre 2021 à la boutique CANAL+ de Saint Michel à Cotonou au cours d’une conférence de presse.

À compter de ce jeudi 25 novembre et jusqu’au 24 décembre 2021, le décodeur HD CANAL+ sera vendu à 1000F. Tout réabonnement à partir de la formule de 5000F donne immédiatement accès à la formule de 40.000 F pendant 15 jours. Pour bénéficier de cela, la seule condition est de se réabonner avant le 31 décembre 2021. Le responsable réabonnement, Tumba Kongolo a déclaré que «l’année 2021 a été une année où CANAL+ a su se réinventer et aussi, inventer» et d’ajouter qu’«au cours de cette année, les chaines ont été enrichies, et certaines formules ont été enrichies de nouveaux programmes». Il a cité la chaine CANAL+ POP qui a enrichi le bouquet ACCESS qui, à l’en croire, offre «le meilleur du programme et le meilleur du divertissement».

L’annonce des offres

Dans ses premiers mots, la Directrice générale de CANAL+Bénin, Yacine Alao Ahouanmènou a déclaré que «2021 a été sacrement riche en cadeaux et cela se poursuit avec des offres de fin d’année». C’est à elle qu’échoit l’honneur de faire, au cours de la conférence de presse, les grandes annonces de la promotion de fin d’année. Du 25 novembre au 24 décembre 2021, le décodeur CANAL+ est vendu à 1000 FCFA, et ce, à partir de la formule EVASION. Elle a invité celles et ceux qui ne se sont pas encore abonnés à CANAL+, à se rendre dans les points de vente les plus proches pour pouvoir souscrire à cette offre qui, précise-t-elle, est soumise à la limite des stocks. «L’installation pour ceux qui souhaitent se faire installer par un installateur agréé, est à 3000 FCFA, et d’une garantie de 06 mois» a-t-elle affirmé.

Le choix des téléspectateurs

Le responsable réabonnement, Tumba Kongolo a fait savoir que sur CANAL+POP, les téléspectateurs peuvent retrouver le programme “4 MARIAGES POUR UNE LUNE DE MIEL” qui est un programme dupliqué sur un format africain. C’est pour permettre aux téléspectateurs de célébrer non seulement ceux qui se marient, mais aussi, rire avec les différents critiques hardis de certains candidats. A cela s’ajoute “ENQUETES D’AFRIQUE”, où le Bénin a été mis en lumière récemment avec une réalisation du cinéaste Sossoukpè.

Par ailleurs, avec CANAL+PREMIERE, c’est 100% de création originale africaine. Il n’a pas oublié le sport. Il y a également des offres exceptionnelles de CANAL+ pour le sport. 05 chaines de sports sont proposées aux téléspectateurs. Chacun trouvera son compte dans toutes les disciplines. Enfin, NATHAN TV est une chaine de télévision qui est proposée aux enfants. Il faut signaler que pour bénéficier de toutes ces offres, il suffit de se rapprocher de l’une des boutiques de CANAL+ sur toute l’étendue du territoire national, ou de composer *880# pour les abonnés MTN, et *855# pour les abonnés Moov Africa.

#Benin Pour permettre à la population de profiter du meilleur de la télévision et d’une programmation incroyable en cette période de fin d’année, CANAL+ a cassé ses prix. pic.twitter.com/RVqalcIatu — La Nouvelle Tribune (@LNTribune) November 25, 2021