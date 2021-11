La Confédération africaine de football (Caf) a désigné un trio gabonais pour officier ce dimanche 14 novembre 2021 à 14 heures au stade omnisports des martyrs de Kinshasa le match RDC# Bénin comptant pour les éliminatoires de la 6ème et dernière journée de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce trio arbitral gabonais est composé de Otogo Castane Eric Arnaud (arbitre central), Ondo Ndong Urbain (premier assistant) et Aba’A Eyaga Félix (deuxième assistant). Le quatrième arbitre officiel échoit au Gabonais Essono NZE Isidore.

Qui est Otogo Castane Eric Arnaud ?

Agé de 45 ans, le Gabonais Otogo Castane Eric Arnaud est né le 13 avril 1976 au Gabon. Il est arbitre Fifa (Fédération Internationale de Football association) depuis 2011. Il a sifflé son premier match à la Coupe d’Afrique des Nations (Can) en 2012. Il a officié entre autres des matches de 1/8ème de finale à la Can Egypte 2019, de ¼ de finale à la Can 2017, de ½ finale à la Can2015 et de la 3ème place à la Can 2013. Il a dirigé 88 matches internationaux. Comme on le voit, c’est un arbitre expérimenté désigné par l’instance faitière du football africain qui sera aux commandes de la rencontre Rdc# Bénin.