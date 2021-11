Les 26 trésors royaux d’Abomey vont enfin quitter la France pour le Bénin où elles ont été pillées en 1892. L’acte de transfert de propriété de ces œuvres a été signé ce matin du mardi 09 novembre 2021 à Elysée en France par les ministres français Roselyne Bachelot et Béninois Jean-Michel Abimbola de la culture en présence des présidents Patrice Talon du Bénin et de Emmanuel Macron de la France.

Ce sont des sentiments de fierté et d’émotion ce matin du mardi 09 novembre 2021 dans la capitale française avec la finalisation de la procédure de restitution des 26 œuvres culturelles par la France au Bénin. L’acte de transfert de propriété des 26 trésors royaux d’Abomey a été signé à l’Elysée en présence des deux Chefs d’Etat, le Président de la République du Bénin Patrice Talon et son homologue de la France Emmanuel Macron, par la ministre de la culture française Roselyne Bachelot et son collègue béninois Jean-Michel Abimbola. A la sortie de cette cérémonie, le président Patrice Talon a déclaré à l’endroit du Président Emmanuel Macron : «par ma voix, c’est le peuple béninois tout entier qui vous exprime sa gratitude et ses félicitations pour votre clairvoyance et votre courage qui ont permis de franchir le cap du tabou de la restitution.» Il a ajouté que «c’est notre âme qui revient. Ces 26 œuvres se sont bien plus que des objets. Ça relève de notre patrimoine génétique profond.»

Demande de retour d’une œuvre

Dans ses propos, le Président du Bénin, Patrice Talon très ému et fier a déclaré : «J’ai espéré, désespéré et j’ai prié les ancêtres». Il a saisi l’occasion qui lui est offerte pour demander au Président français le retour d’une œuvre emblématique le ‘’dieu Ogou’’. C’est pour cela a-t-il dit que l’espoir est permis et que «c’est une première étape inédite dans ce processus de restitution et réparation.»

Bientôt le vote d’une loi cadre

Dans son discours qui met un terme à la phase protocolaire de la procédure, le président Emmanuel Macron a salué l’aboutissement heureux de la démarche. Pour lui, au-delà de cette restitution, il va poursuivre le travail engagé depuis 2017. C’est pourquoi, il a «confié à Jean Baptiste Matinez, ambassadeur pour la coopération internationale dans le domaine du patrimoine une réflexion sur les critères de restitution en vue d’une élaboration à termes d’une loi-cadre.» Pour le président français, «c’est une nouvelle page qui s’ouvre pour ses œuvres mais aussi pour le partenariat entre le Bénin et la France, un partenariat d’Etat à Etat, de professionnel à professionnel, de société civile à société civile, de jeunesse à jeunesse, un partenariat entre égaux.»