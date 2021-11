L’entreprise du milliardaire américain Elon Musk, SpaceX, traverse des moments durs. En effet, dans une note interne envoyée par mail à ses employés à quelques jours de la fête de Thanksgiving, aux Etats-Unis, l’homme le plus riche du monde a fait savoir que la compagnie pourrait faire faillite si le problème rencontré au niveau de la nouvelle fusée Starship n’est pas résolu.

« La crise de production du Raptor est bien plus grave »

Il s’agit en effet de plusieurs difficultés importantes rencontrées dans la fabrication du moteur de Starship, Raptor. Ces problèmes sont si graves qu’ils pourraient causer la faillite de SpaceX, d’après Elon Musk. Dans le message qu’il a envoyé, le patron de la société spatiale privée n’a pas caché ses préoccupations sur la question. « Malheureusement, la crise de production du Raptor est bien plus grave qu’il n’y paraissait il y a quelques semaines » a-t-il déclaré avant d’ajouter : « Au fur et à mesure que nous avons creusé les problèmes suite au départ de l’ancien management, ils se sont malheureusement révélés bien plus graves que ce qui avait été annoncé. Il n’y a pas moyen d’édulcorer la situation ».

Il leur demande de sacrifier les fêtes

Pour terminer, Elon Musk a écrit : « En réalité, nous risquons la faillite si nous n’arrivons pas à faire voler des vaisseaux spatiaux au moins une fois toutes les deux semaines l’année prochaine ». Pour mieux faire face à cette situation et éviter, si possible, la faillite, le patron de SpaceX a demandé à ses employés de sacrifier les fêtes, en restant pour travaillant à leurs postes. Selon lui, « nous aurons besoin de tout le monde sur le pont pour nous remettre de ce qui est, très honnêtement, un désastre ».