L’ancienne star du football, le brésilien Ronaldinho pourrait aller en prison pour une affaire impliquant son ancienne épouse, Priscilla Coelho. En effet, l’ex-joueur du FC Barcelone n’a pas payé la pension alimentaire de 16 000 euros par mois qu’il doit à cette dernière. Le paiement de cette somme doit être fait au plus tard le 1er décembre 2021.

Il ne s’est pas présenté au tribunal

Le paiement n’a pas encore été fait. Pour cela, l’ancien joueur avait été convoqué le 11 novembre 2021, devant le tribunal de Rio de Janeiro. Cependant, il ne s’est pas présenté malgré que les huissiers de justice ont essayé de le contacter. Selon les informations des médias brésiliens Extra et Diaro do Nordeste, si avant la date fixée pour le paiement de la pension de son ex-femme, Ronaldinho ne se manifeste pas, il pourrait donc être mis en prison. Il pourrait aussi voir ses biens saisis ou encore être poursuivi par la justice brésilienne. Notons que ce ne serait pas la première fois si Ronaldinho est emprisonné. Pour rappel, il y a un an et demi, l’ancien joueur du FC Barcelone avait fait la une des journaux lors de son voyage au Paraguay, où il est allé avec son frère.

Plusieurs autres stars du ballon rond lui avaient apporté du soutien

Ronaldinho était en effet entré dans ce pays en utilisant de faux passeports. Cela, lui avait valu d’être emprisonné pendant des semaines. Plusieurs autres stars du ballon rond lui avaient apporté du soutien. Parmi ceux-ci, figurait son ancien coéquipier, le camerounais Samuel Eto’o. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il avait notamment déclaré : « … Je ne peux pas te dire le sentiment qui m’habite. Je ne peux pas imaginer ce que tu vis. Je peux seulement t’envoyer de la force et te dire que je t’aime beaucoup… »