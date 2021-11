C’est décidément un enchaînement de mauvaises nouvelles autour du film Rust. Après le tir mortel d’Alec Baldwin, un nouveau drame a été révélé par la presse. Alors même que le tournage a été définitivement arrêté il y a de cela quelques semaines, le démontage des éléments mis en place pour le film a connu un tragique rebondissement.

En effet, on apprend cette fois-ci qu’un des techniciens qui participait au démontage du plateau risque l’amputation. Mordu par une araignée venimeuse, l’homme a été victime d’une septicémie et a depuis été opéré plusieurs fois. Tout est mis en oeuvre pour essayer de le sauver, mais il y a un fort risque d’amputation si sa situation ne s’améliore pas. Sa famille a appelé à l’aide via un compte Gofundme.

L’araignée en question, le Loxosceles reclusa a la particularité de causer des nécroses de la peau et de détruire les vaisseaux sanguins, voire d’affecter de manière irrémédiable les reins. Une situation que les soignants et la famille espère éviter. L’information a été confirmée par le site spécialisé TMZ qui a même publié des photos du technicien. Un double drame qui frappe ainsi le tournage du film Rust !