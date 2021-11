110 pays provenant des 5 continents sont invités à un sommet virtuel sur la démocratie organisé par les Etats-Unis. L’annonce a été faite par le président américain Joe Biden le 23 novembre dernier. Le Bénin, ne figure pas parmi les invités, de même que le Togo et la Côte d’Ivoire. Par contre, des pays comme l’Angola, le Niger, le Nigéria, la République Démocratique du Congo, le Cap Vert, le Sénégal, l’Afrique du Sud, la Zambie, la Namibie, la République de Maurice et le Sao Tomé et Principe, sont bien conviés à ce sommet.

L’absence du Bénin de la liste des invités peut susciter des interrogations. L’Oncle Sam n’a donné aucune explication sur les critères qui l’ont orienté dans le choix de ces 110 pays. Rappelons cependant, que le 23 avril dernier, le département d’Etat américain avait exprimé son inquiétude suite « aux nombreuses arrestations de dirigeants politiques de l’opposition liées aux élections présidentielles du 11 avril » 2021 au Bénin.

« Le respect et la protection des libertés fondamentales,… sont essentiels à toute démocratie »

« Parmi les principes démocratiques que partagent nos deux pays figure la présomption d’innocence jusqu’à ce que la culpabilité soit prouvée par un processus de justice pénale rapide, équitable, transparente et apolitique » relevait Ned Price, le porte-parole du département d’Etat américain. Nos partenariats mondiaux en matière de sécurité dépendent du respect par les pays partenaires de leurs obligations et engagements en matière de droits de l’homme ainsi que de la garantie que le forces de sécurité et le système judiciaire ne sont pas utilisés à des fins politiques, avait poursuivi ce dernier.

Il ajoutera que le respect et la protection des libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression, de réunion pacifique et l’indépendance de la justice sont essentiels à toute démocratie. Rappelons que les Etats-Unis n’ont pas justifié la non invitation des pays comme le Bénin, le Togo et la Côte d’Ivoire à ce sommet virtuel des 09 et 10 décembre prochain.