Dans un communiqué en date du 1er novembre 2021, le préfète de l’Atacora Déré Lydie M. Chabi Nah a démenti la supposée «insécurité généralisée à Porga, dans la commune de Matéri qui résulterait d’attaques terroristes perpétrées contre les populations de cette localité.» Pour le préfète de l’Atacora, les informations relayées sur les réseaux sociaux et autres organes de presse faisant état de la supposée recrudescence des actes de terrorisme dans l’Atacora ne sont pas fondées et que cela ne traduit pas les réalités sur le terrain.

«Je tiens à rassurer que notre pays à l’instar des Etats de la sous-région ouest africaine prend au sérieux la montée des mouvements d’extrémiste violent et multiplie au quotidien des efforts pour les prévenir, les circonscrire et les contenir» a fait savoir Déré Lydie M. Chabi Nah, Préfète de l’Atacora dans son communiqué du 1er novembre 2021 en réponse aux informations relayées par certains médias par rapport à une prétendue situation d’insécurité dans le département.

Pour la préfète, la situation décrite sur les réseaux sociaux et certains médias n’est pas vraie. Selon elle, ces informations sont «de nature à créer la psychose et la panique au sein de nos compatriotes ne sont pas en phase avec la quiétude que vivent nos populations sur le terrain.»

La réalité des faits

Le préfet de l’Atacora Déré Lydie M. Chabi Nah a, dans le communiqué publié, précisé que «la situation d’insécurité décrite avec hyperbole dans les faits abondamment relayés s’est produite hors de nos frontières sur l’axe Porga-Nadiagou, vers le Burkina Faso.» C’est pour cela que l’autorité préfectorale invite tout le monde «à la prudence et au professionnalisme dans le traitement et la diffusion des informations combien sensibles pour la sécurité publique.» Elle a remercié «les populations pour leur constante collaboration avec les forces de sécurité publique» et souhaite de leur part «cet élan de coproduction de la sécurité.»