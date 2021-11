En dehors des problèmes qu’elle peut causer à la vision et au cerveau, l’utilisation prolongée d’écrans peut engendrer un autre mal sur le plan physique. Selon les spécialistes qui ont mis en évidence ce problème dénommé le « tech neck » ou « cou technologique », il s’agit de douleurs qui peuvent à la longue affecter le système circulatoire et l’estomac.

Les utilisateurs d’écrans peuvent contracter des douleurs physiques et autres complications à force de rester concentrer sur leur appareil. D’après les experts en restant les yeux rivés et la tête baissée sur l’écran, ils peuvent contracter des tensions et des douleurs dans le dos et dans la zone du cou. Appelé « tech neck » ou encore « cou technologique », ce mal toucherait déjà beaucoup de personnes. À en croire un ostéopathe, le fait de maintenir la nuque dans une position allongée aplatit la courbe naturelle de la colonne cervicale. Ceci peut abaisser le haut du corps et la tête peut se pencher vers l’avant. Résultats, on observe un déséquilibre temporaire dans les muscles au niveau des épaules et du cou.

Les symptômes du tech neck

Certains signes permettent de déceler le cou technologique chez un utilisateur d’écran. Pour les experts, il est important de faire attention à ces symptômes, car un déséquilibre de la colonne vertébrale peut causer maints ravages sur de nombreuses parties du corps. Le déséquilibre vertébral peut par exemple causer une mauvaise circulation sanguine. Cette dernière compresse les poumons et l’estomac et restreint leur fonctionnement. Afin d’éviter d’en arriver là, il faut vite réagir en cas d’inconfort dans le bas du cou, la partie supérieure dorsale et les épaules. Des maux de tête répétitifs, la diminution de la mobilité ou une raideur peuvent également alerter.