La ville de Lagos au Nigéria accueille les championnats régionaux ouest africains de tennis de table des seniors hommes et dames. Le Bénin y est avec une délégation de six personnes dont quatre athlètes. Elle est conduite par le président de la Fédération béninoise de tennis de table, Ferdinand Sounou. L’équipe du Bénin s’est qualifiée, hier lundi 1er novembre 2021, pour les demi-finales de ces championnats régionaux qui regroupe six pays de l’Afrique de l’Ouest. Mais, elle a été éliminée ce mardi 2 novembre 2021 par le Nigéria.

Le Nigéria, le Bénin, le Togo, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Libéria prennent part à Lagos à ces championnats régionaux ouest africains de tennis de table. À cette compétition, le Nigéria a présenté trois équipes et le Ghana deux équipes. Le Bénin a évolué dans le groupe du Togo, du Ghana et du Nigeria. L’équipe béninoise a terminé 2è de son groupe en battant successivement le Ghana 3 à 1 et le Togo 3 à 0. Ainsi le Bénin s’est qualifié pour les demi-finales.

Dans l’autre groupe, les deux équipes nigérianes sont également qualifiées. Ce mardi 2 novembre 2021, l’équipe du Bénin a joué sa demi-finale contre une équipe nigériane. Elle n’a pas pu franchir cette étape puisqu’elle a été battue 1-3. La délégation béninoise est composée du président Ferdinand Sounou, de l’entraîneur Nassirou Gafarou, de l’arbitre internationale Fulberthe Djimado et de quatre athlètes que sont Monday Olabiyi, Nawal Alao, Ziadath Akadiri et de Lyntia Agueh. La compétition se joue du 1er au 4 novembre 2021.