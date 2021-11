L’usage des réseaux sociaux s’est généralisé ces dernières années. Avec le développement d’internet et des services en ligne, les réseaux sociaux sont venus apportés leur grain de sel. Si au départ l’objectif était de garder le contact avec des proches ou de faire des rencontres, les réseaux sociaux aujourd’hui permettent d’avoir des informations utiles et d’apprendre. TikTok est l’une des plateformes des réseaux sociaux en vogue actuellement surtout dans le rang des plus jeunes.

La plateforme compte plus d’un milliard d’utilisateurs depuis le mois de septembre dernier selon les informations que nous avons. Récemment une adolescente portée disparue a été retrouvée grâce à un signe qu’elle a appris sur le réseau social. La semaine dernière, un individu a appelé le 911 après avoir aperçu une ado dans une voiture qui faisait un geste de détresse très connu sur le réseau social TikTok. L’automobiliste qui a donné l’alerte, a suivi le véhicule dans lequel l’adolescente qui faisait le signe était sur environ 11km rapportent des sources généralement bien introduites.

Cela a permis de donner des précisions aux policiers qui ont réussi sans difficulté à intercepter le véhicule sur sa trajectoire. «Le plaignant était derrière la voiture et a remarqué que la passagère du véhicule faisait des gestes de la main qui sont connus sur le réseau social TikTok pour représenter la violence familiale, et qui signifient « j’ai besoin d’aide/violence conjugale», précise une communiqué du bureau du shérif du comté de Laurel. Selon nos sources, l’adolescente aurait été enlevée depuis la Caroline du Nord et ramenée dans l’Ohio. Les mêmes sources indiquent que la disparition de la fille de 16 ans aurait été signalée aux forces de l’ordre mardi dernier.