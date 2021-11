C’est ce mardi 09 novembre que Emmanuel Macron et Patrice Talon signent l’acte de transfert de propriété des trésors culturels restitués par la France au Bénin. La cérémonie aura lieu à Paris. Les 26 œuvres d’art vont regagnées Cotonou demain mercredi 10 novembre. Cependant, le Bénin ne compte pas s’en tenir uniquement à ces 26 trésors.

Il en veut plus et espère donc les restitutions d’autres trésors pillés par la France. « Nous poursuivons l’effort pour que, au-delà du premier effort de 26 pièces, celles qui ont été pillées par d’autres militaires, et celles prises par des administrateurs coloniales fassent également l’objet de discussions et qu’elles entrent dans le projet de restitution » a déclaré au micro de Rfi , José Pliya, chargé de mission patrimoine et tourisme de Patrice Talon.

C’est une « quête majeure »

Il ajoute que le Bénin insiste toujours sur cette idée de restitution, circulation, et la statue du dieu Ogou reste réellement « une quête majeure sur laquelle « le pays continue de travailler. Pour le momen, la France ne se prononce pas sur de possibles restitutions à l’avenir. Ce qui préoccupe actuellement l’hexagone c’est la présidentielle de 2022.