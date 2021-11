Sur un site près de la capitale du péruvienne, Lima, une momie vielle d’environ 800 à 1 200 ans a été découverte par des archéologues. Des chercheurs de l’Université nationale de San Marcos ont trouvé le corps préservé sous terre au milieu d’une place publique sur le site archéologique de Cajamarquilla, dans une tombe de Lima. La momie était attachée avec des cordes et ses mains couvrant son visage, selon ce que les chercheurs disent être une coutume funéraire du sud du Pérou.

L’âge de la momie signifie qu’elle remonte à l’époque préhispanique et précède même la civilisation inca qui a établi la citadelle la plus connue du Pérou, Machu Picchu au XVe siècle. « La découverte de ce résident jette un nouvel éclairage sur les interactions et les relations à l’époque préhispanique », a déclaré Pieter Van Dalen Luna, l’un des archéologues qui a dirigé les fouilles. Il a confié aux médias que la momie était très probablement un jeune homme entre 25 et 30 ans qui était venu des montagnes à Cajamarquilla, autrefois un centre commercial animé à l’époque précolombienne.

Une découverte surprise

Les travaux de fouilles ont commencé à la mi-octobre avec une équipe de 40 personnes dirigée par Van Dalen Luna et son collègue archéologue Yomira Huamán Santillán. La découverte a été une surprise pour eux car ils ne cherchaient pas de momie. « Toute l’équipe était vraiment heureuse parce que nous ne pensions pas que cela arriverait », a déclaré Huamán à. « Nous ne nous attendions pas à faire une découverte aussi importante », a-t-il ajouté. Une autre découverte inattendue a été plusieurs mollusques marins à l’extérieur de la tombe de la momie, ce qui, selon Van Dalen Luna, est inhabituel étant donné que Cajamarquilla se trouve à environ 25 kilomètres de la côte.

« Une fois le corps placé dans la tombe, il y a des événements et des activités constants », a déclaré Van Dalen Luna. « C’est-à-dire que leurs descendants reviennent sans cesse pendant de nombreuses années et y déposent de la nourriture et des offrandes, y compris des mollusques » a ajouté l’archéologue. Des os de lama ont également été trouvés à l’extérieur de la tombe, et Van Dalen Luna a déclaré que cela était couramment consommé par les gens de l’époque et que des morceaux de viande de lama auraient donc été offerts au défunt.

« Il s’agit d’une personne de haut rang »

Les circonstances de la découverte ont conduit les chercheurs à conclure qu’il ne s’agissait pas d’un citoyen ordinaire, mais probablement d’une personne importante dans la société contemporaine. « Le fait de trouver une momie avec ces caractéristiques au milieu de la place montre clairement qu’il s’agit d’une personne de haut rang », a déclaré Van Dalen Luna, ajoutant qu’entre autres options, la personne en question aurait pu être un commerçant de premier plan. L’équipe effectuera désormais d’autres analyses spécialisées, notamment une datation au carbone, qui leur permettra de réduire la période de temps pendant laquelle la personne a vécu et plus de détails sur son identité.

Plusieurs momies ont déjà été trouvées au Pérou et au Chili voisin, dont beaucoup ont plus de 1 000 ans. Cette découverte intervient à un moment de nombreux trésors antiques de mêmes que des momies sont découvertes en Egypte ces dernières années. On peut citer en exemple la récente découverte dans la méditerranée de vestiges d’un « navire militaire et d’un complexe funéraire ». Ces découvertes permettent d’en savoir plus sur les cavillations humaines.