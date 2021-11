Plusieurs semaines se sont écoulées depuis le meurtre accidentel de la directrice de la photographie du film Rust, Halyna Hutchins, par l’acteur américain Alec Baldwin, sur le plateau de tournage. La femme avait été mortellement touchée par une balle après que l’acteur ait utilisé une arme pour répéter une scène du film. Cette dernière lui avait été présentée comme inoffensive.

Chaque tournage doit avoir un policier

Suite à ce drame qui continue de faire la une de la presse américaine, Alec Baldwin a récemment réagi en lançant un appel. « Chaque tournage de cinéma ou de télévision qui utilise des armes à feu, factices ou non, devrait avoir sur le plateau un policier payé par la production pour s’assurer de la sécurité des armes » a-t-il écrit hier lundi 08 novembre 2021, sur Twitter. Notons que ce n’est pas la première fois qu’Alec Baldwin réagi après le drame qui a eu lieu le 21 octobre dernier. Quelques jours après le tragique accident, il avait confié aux journalistes qu’il : « n’y a pas de mot pour exprimer [son] choc et [sa] tristesse face à l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée ».

Pour rappel, plusieurs stars du cinéma américain ont réagi après le meurtre accidentel de Halyna Hutchins. La célèbre actrice Angelina Jolie avait souligné qu’il est important de veiller à la sécurité sur les lieux de tournages. Dans une interview accordée au média britannique UK Times, elle avait déclaré qu’« il y a une façon de travailler et de vérifier, il y a certaines procédures. Il faut prendre ça très au sérieux ».