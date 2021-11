Aux Etats-Unis, le nom Donald Trump reste et demeure dans les mémoires. Le magnat de l’immobilier devenu le 45è président du pays de l’oncle Sam a su au cours de sa présidence imposer sa marque et prendre des décisions courageuses qui n’ont pas toutes été acclamées. Son style particulier choque plus d’un mais il n’en a que faire. En janvier dernier, Trump a cédé sa place à la nouvelle administration dirigée par Biden. Mais cela ne s’est pas fait très facilement.

En effet, pendant plusieurs semaines, l’ancien Président Trump a contesté les résultats qui le donnait perdant. Il a lancé plusieurs offensive pour faire pencher la balance de son côté mais ces tentatives ont été infructueuses. Depuis son départ, des livres révèlent des coulisses de sa présidence et des moments pas très connus par le grand public. Selon un livre qui a été publié récemment, Trump aurait menacé de créer son propre parti et de quitter le parti qui l’a amené à la Maison-Blanche, le parti républicain.

« Vous perdrez pour toujours sans moi »

Dans Betrayal: The Final Act of the Trump Show un livre qui sortira au cours de ce mois, Jonathan Karl revient sur les coulisses du dernier vol de Trump en temps que Président à bord d’Air Force One. Donald Trump aurait eu un échange téléphonique tendu avec Ronna McDaniel, présidente du Comité national républicain, au cours duquel il aurait menacé de lâcher le parti républicain pour lancer son propre parti parce que les républicains ne l’ont pas assez soutenu. Ronna McDaniel lui aurait dit qu’il ne pouvait pas agir de la sorte et que le parti allait toujours perdre s’il le faisait. Trump aurait retorqué « Exactement, (…)Vous perdrez pour toujours sans moi. Je m’en fiche. C’est ce que les républicains méritent pour ne pas m’avoir défendu »