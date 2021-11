C’est une histoire digne d’un film policier qui s’est déroulée aux Etats-Unis. En effet, un homme du nom de Theodore J. Conrad qui avait dérobé une somme de 215 000 dollars à une banque (dans l‘Etat du Cleveland) où il travaillait en 1969, a été retrouvé par la police, 52 ans après les faits.

Il a décalé sa date de naissance de deux ans

C’était le vendredi 11 juillet 1969 que l’homme, à l’époque âgé de 30 ans, avait commis son forfait et s’était enfui, avant que son employeur ne constate qu’il lui avait pris de l’argent. Depuis, selon le média américain New York Times, il a changé son identité mais a conservé son nom de famille. Aussi, avait-il décalé sa date de naissance de deux ans. C’est cela qui a d’ailleurs permis à la police de le retrouver par le biais de sa nécrologie, puisqu’il était déjà mort. D’après les informations de la police, le braqueur qui avait changé son nom pour s’appeler Thomas Randle s’était, après plusieurs mois de cavale, installé dans le Massachusetts. Dans cet état des USA, il avait changé de vie, en fondant une famille, en achetant une nouvelle maison et en trouvant un nouveau boulot chez un concessionnaire de véhicules de luxe, où il a travaillé pendant près d’une quarantaine d’années.

Il a cependant été emporté au cours du mois de mai 2021, par un cancer du poumon. Notons que si Theodore J. Conrad a été retrouvé c’est grâce au policier John K. Elliott qui a découvert l’affaire et l’a transmise à son fils Peter J. Elliott. Après avoir retrouvé le voleur, le père est décédé quelques jours après.