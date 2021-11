Depuis quelques jours, les autorités sud-africaines ont annoncé avoir découvert un nouveau variant plus contagieux et capable de résister aux vaccins contre le coronavirus, dénommé Omicron. Après quelques cas détectés en Afrique du Sud, au Botswana, à Hong Kong et en Belgique, de cas suspects ont été détectés sur le sol français.

A leur retour en France, elles ont été testées positives

D’après une annonce faite ce dimanche 28 novembre 2021 par la Direction générale de la Santé, huit nouveaux cas ont été détectés en France. Ces derniers sont en effet des personnes ayant effectué un séjour en Afrique australe et qui sont rentrées au cours des 14 derniers jours. Par ailleurs, à leur retour en France, elles ont été testées positives. « Les autorités sanitaires sont mobilisées pour identifier le plus précocement possible chaque patient contaminé pour l’isoler, mettre en quarantaine l’ensemble de ses personnes contacts indépendamment de leur statut vaccinal et les tester » a déclaré la Direction générale de la Santé. Notons que le nouveau variant Omicron suscite la préoccupation des scientifiques du fait de ses nombreuses mutations.

Certains laboratoires pharmaceutiques ayant déjà produit des vaccins pour lutter contre le coronavirus, ont annoncé avoir mis au point des solutions pour faire face à ce mal. C’est le cas de l’équipe derrière le vaccin Astrazeneca, qui a dit avoir mis au point un nouveau vaccin pour contrer le variant Omicron. Selon plusieurs médias européens des tests sont déjà en cours avec cette nouvelle formule. On devrait être fixé sur les résultats de ces tests dans quelques jours.