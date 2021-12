La fonction d’observateur permanent du Saint-Siège à l’Unesco est désormais occupé par un Africain. Il s’agit de Monseigneur Eric Soviguidi. Il a été officiellement nommé au poste ce 30 novembre par le pape François. Monseigneur Éric Soviguidi a été nommé ce 30 novembre au poste d’observateur permanent du Saint-Siège à l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (Unesco) à Paris.

Il est le premier Africain nommé à un tel poste pour le Vatican au sein de l’Onu. Il remplace Monseigneur Francesco Follo, un prélat spécialiste du dialogue interculturel et interreligieux qui a fait 19 ans à ce poste et servi sous trois papes. Il s’agit d’un prêtre italien qui a été nommé le 4 juillet 2002 par Saint Jean-Paul II et qui a atteint ses 75 ans l’âge de la retraite en octobre dernier.

Un observateur permanent d’origine béninoise

Monseigneur Éric Sovigui est de nationalité béninoise et est âgé de 50 ans. Il est né le 21 mars 1971 à Abomey au Bénin. Il fut ordonné prêtre pour le compte de l’archidiocèse de Cotonou, le 10 octobre 1998. Le 1er juillet 2005, il entre au service diplomatique du Vatican. Jusqu’à sa nomination, il servait au Secrétariat d’État à la Section pour les relations avec les États. Il a aussi occupé la fonction de conseiller de nonciature au Ghana, au Guatemala, en Haïti et en Tanzanie.