Ce n’est plus un secret. Eric Zemmour a déclaré sa candidature pour la présidentielle en France qui doit se tenir dans quelques mois. Le polémiste qui était omniprésent dans les médias ces dernières semaines a annoncé ouvertement dans la journée d’aujourd’hui qu’il serait candidat pour «sauver» la France. Cette annonce du polémiste suscite déjà de nombreuses réactions dans l’opinion publique.

Eric Zemmour se jette à l’eau. Alors que ces dernières semaines il avait multiplié les apparitions dans les médias et n’hésitait pas à faire passer ses réflexions sur certains sujets qui touchent les français, le polémiste Eric Zemmour dans la journée de ce mardi a livré un message diffusé sur les réseaux sociaux dans lequel il fait un décryptage de la situation. «Vous avez l’impression de ne plus être dans le pays que vous connaissez. (…) Le pays de Jeanne d’Arc ou de Louis XIV, le pays de Bonaparte et du Général de Gaulle (…). Vous avez compris (…) que la France n’était plus la France et que tout le monde s’en était aperçu», a affirmé Zemmour dans la vidéo.

Il n’a pas fallu longtemps avant que les réactions ne fusent dans l’opinion. En effet, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer l’utilisation de leurs images. Parmi elles, l’ex-compagne de François Hollande, Valérie Trierweiler. « Zemmour utilise mon image dans son clip abject aux antipodes de mes convictions. J’exige le retrait immédiat, d’ici là mon avocat étudie les suites à donner », a affirmé la journaliste. D’un autre côté, plusieurs médias dont France 24 se sont insurgés contre l’utilisation de leurs images sans autorisation. Mais les choses pourraient se compliquer pour le polémiste. Le polémiste pourrait être poursuivi en justice après la diffusion de son clip sur les réseaux. Nous apprenons que La Gaumont mais aussi Clément Lanot envisageraient d’engager des poursuites judiciaires contre l’équipe d’Éric Zemmour.