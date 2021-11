6 détenus arrêtés après les violences électorales de l’élection présidentielle d’avril 2021 ont été libérés dans la soirée de ce lundi 29 novembre 2021 par La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terroriste (CRIET). Leur libération a été ordonnée par la CRIET dont le siège se trouve à Porto-Novo.

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terroriste (CRIET) a ordonné, ce lundi 29 novembre 2021 à son siège à Porto-Novo, la libération de six (06) détenus interpellés et placés sous mandat de dépôt pour des faits de terrorisme lors des élections présidentielles d’avril 2021 d’après Frissons Radio. C’est donc la 4ème vague de libération de détenus.

Il faut signaler que dans le lot de la première vague, des personnalités comme l’ex-ministre Alexandre Hountondji, l’ex-directeur de la Société de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA), Joseph Tamègnon, Tchassenti Ibrahim, de Souza Jean Bosco et Koudjo Emile ont été libérés et placés sous convocation . Dans la seconde vague de libération, on retrouve entre autres Elie Djènontin, fils de l’ancien ministre Valentin Djènontin. Dans la 3ème vague, vingt (20) détenus ont recouvré leur liberté le jeudi 25 novembre 2021 mais ils sont tous placés sous contrôle judiciaire.