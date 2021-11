Il arrive parfois que pour une raison ou une autre que nous laissons notre tasse de café refroidir sans le vouloir. Une fois que nous sommes prêts alors pour le consommer, on réchauffe le café au micro-onde. Pour les experts, ceci est une grave erreur ; une erreur à ne surtout pas commettre lorsqu’on a un certain âge.

Réchauffer un café au micro-onde peut sembler pratique et efficace. Mais cela n’est pas une bonne option. Selon des études rapportées par le New York Times et Business, cette manière de réchauffer le café a un impact négatif sur notre santé. D’après les résultats desdites études, le micro-onde laisse des bactéries dans le breuvage.

Les chercheurs affirment que cet appareil ne diffuse en effet la chaleur qu’en surface. Pendant ce temps, le centre de l’aliment ou de la boisson réchauffée demeure froid. Ils indiquent que quand le café se désagrège au bout de 30 minutes à cause des huiles essentielles qu’il contient. Mieux, lorsqu’il contient du lait et est laissé durant plus de deux heures, le lait se caille et libère des bactéries ; des bactéries que le micro-onde ne peut pas éliminer puisqu’il ne réchauffe que la surface. Toujours d’après ces chercheurs, la présence de ces bactéries peut négativement impacter la santé des personnes dont le système immunitaire est faible. L’impact est encore plus grand chez les personnes âgées de plus de 65 ans.

Le four, une meilleure option

Pour les auteurs des études citées, il vaut mieux utiliser un four traditionnel pour réchauffer son café. Le vrai four est capable, rassurent-ils, de mieux réchauffer et de mieux éliminer les bactéries. Toutefois, la meilleure manière de prendre son café est de le prendre quand il est encore chaud. Vous pouvez toutefois, le prendre même lorsque cela fait plusieurs heures qu’il est froid uniquement si vous avez moins de 65 ans.