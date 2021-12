La peine prononcée par la justice américaine contre Rogel Aguilera-Mederos a été considérablement réduite par le gouverneur du Colorado, Jared Polis. Le jeune homme de 19 ans, avait lors d’un accident tué quatre personnes et blessé plusieurs autres. L’accident s’est produit en 2019 alors que le jeune était au volant d’un camion. Le 13 décembre dernier, le mis en cause a été condamné à 110 ans de prison suscitant une vague de réactions au sein de l’opinion publique.

Par le canal d’une lettre rendue publique ce jeudi, le gouverneur du Colorado, Jared Polis a annoncé que la peine de 110 ans avait été commuée à 10 ans de prison. « Bien que vous ne soyez pas irréprochable, votre peine est disproportionnée par rapport à de nombreux autres détenus de notre système de justice pénale qui ont commis des crimes intentionnels, prémédités ou violents », a notamment fait savoir Jared Polis.

Manque d’uniformité entre les peines intentionnelles…

Il fait par la suite remarquer que la peine de réclusion à perpétuité était inappropriée pour un « acte tragique mais non intentionnelles ». Toujours selon le gouverneur du Colorado, l’affaire « met en évidence le manque d’uniformité entre les peines ». Rappelons que le jeune homme de 23 ans au moment des faits a été inculpé de 42 chefs d’accusation et a été reconnu coupable de 27 chefs d’accusation, dont le plus grave était une agression au premier degré.