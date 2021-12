La Société des aéroports du Bénin (SaB) peut compter sur le gouvernement pour financer le programme de modernisation et de rénovation de l’aéroport International Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. En effet, lors du conseil des ministres d’hier mercredi 15 décembre, le gouvernement a décidé d’accorder très prochainement une subvention à cette société pour le financement partiel de ce plan de rénovation et de modernisation qui vise à améliorer la capacité d’accueil et la qualité des services offerts sur l’ensemble des segments d’exploitation de cette infrastructure.

Mise en place de la vidéosurveillance de la plateforme aéroportuaire

Le programme actualisé comprend notamment l’élaboration du plan directeur de l’aéroport, l’extension et le réaménagement des halls départ et arrivée, la rénovation des systèmes de traitement des bagages au départ et à l’arrivée, l’aménagement d’un circuit arrivée provisoire et la mise en place de la vidéosurveillance de la plateforme aéroportuaire.

La réfection de la piste d’atterrissage et des voies de circulation, la réhabilitation des aires de trafic, la mise aux normes des postes d’accès routier avec inspection et filtrage, la rénovation des systèmes aéroportuaires de stockage de carburant et de bornes, l’extension et le réaménagement des pavillons ministériel et présidentiel, la mise en conformité du réseau de réserve incendie de la plateforme aéroportuaire , le réaménagement et la modernisation de la zone de fret et de la zone sud de l’aéroport sont aussi inscrits dans ce programme actualisé.

Le conseil des ministres a donc instruit le ministre de l’Economie et des finances aux fins d’octroyer au profit de la Société des Aéroports du Bénin cette subvention destinée à contribuer au financement des divers travaux. Rappelons que l’aéroport international de Cotonou est le seul aéroport de référence du Bénin. Celui de Tourou à Parakou n’est pas encore suffisamment exploité.