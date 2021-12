Après les attaques meurtrières des djihadistes contre le Bénin, le Parlement béninois a réagi via un communiqué en date du vendredi 03 décembre 2021. « L’Assemblée nationale se tient aux côtés du gouvernement et de son Chef, le président Patrice Talon, dans cette situation qui est imposée à notre pays et reste prête à contribuer sans répit à une lutte implacable contre l’extrémisme violent » renseigne la note. Elle a ensuite réclamé une procédure judiciaire diligente et une sanction exemplaire à l’encontre des auteurs de ces actes.

Dénoncer systématiquement les mouvements et attitudes suspects

Le parlement a par ailleurs invité les populations à « manifester leur attachement à la paix en dénonçant de manière systématique aux forces de défense et de sécurité , les mouvements ou attitudes suspects, mais aussi en se refusant à adhérer à toute idéologie prônant l’intolérance et la violence ». Il faut dire que ce communiqué de l’Assemblée nationale est intervenu suite à une réunion en urgence du Bureau de l’institution et de la Conférence des présidents.

« De viles attaques »

Ils ont « fermement » condamné « ces viles attaques » et montré leur solidarité aux » forces de défense et de sécurité (et aux) paisibles populations civiles dans toutes les régions du Bénin’« . Le Bureau et la Conférence des présidents du parlement a également présenté ses « condoléances les plus attristées aux familles des illustres disparus tombés au champ d’honneur et souhaite prompt rétablissement aux blessés ».