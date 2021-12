En marge de la 8ème conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine à Dakar au Sénégal, le ministre béninois des Affaires étrangères Aurélien Agbénonci et son homologue chinois Wang Yi ont échangé mardi dernier sur les questions de coopération entre les deux pays. Ils ont décidé de faire passer à un niveau supérieur leurs relations bilatérales. Le chef de la diplomatie chinoise n’a pas manqué d’apprécier le soutien du Bénin à son pays sur les questions relatives à ses intérêts fondamentaux et à ses préoccupations majeures.

Le Bénin continuera à soutenir la position de la Chine

En effet, selon l’Agence de presse Xinhua, le ministre Aurélien Agbénonci a fait savoir que le Bénin défendait le principe d’une seule Chine et continuera à soutenir fermement la position juste de l’empire du milieu. M Wang a promis que son pays continuera par soutenir résolument le Bénin dans son opposition à l’ingérence extérieure et dans le choix de sa propre voie de développement. Le ministre béninois des affaires étrangères a par ailleurs remercié la Chine pour son aide au Bénin dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19.

Il a remercié la Chine pour sa contribution à la transformation économique de son pays

Selon le ministre Agbénonci, le pays a été parmi les premiers à fournir des vaccins anti Covid-19 et du matériel médical au Bénin. Il a aussi exprimé sa gratitude à l’empire du milieu pour sa contribution à la transformation économique du Bénin. Aurélien Agbénonci a ensuite laissé entendre que son pays était favorable à une coopération mutuelle et profitable pour les deux nations dans le domaine du tourisme, de l’exploitation de produits spécialisés, du commerce et de la formation.

La Chine est d’ailleurs disposée à approfondir la coopération avec le Bénin dans plusieurs autres domaines et parvenir à de nouvelles réalisations dans leurs relations bilatérales. C’est du moins ce qu’a laissé entendre M Wang.