Au Bénin, 7 militaires seraient activement recherchés. En effet, selon le journal Le Potentiel, ces soldats ont abandonné leurs casernes pour une destination inconnue. Le Directeur général de la Police républicaine Soumaïla Yaya, a émis un avis de recherche adressé à toutes les unités de police. Ces militaires sont donc activement recherchés depuis le 28 décembre dernier sur tout le territoire béninois et même dans les pays limitrophes.

Beaucoup de policiers ont également abandonnés leurs postes ces derniers mois

Il faut dire que ces derniers mois, ce sont plutôt les policiers qui abandonnaient leurs postes. Le lundi 25 octobre 2021 par exemple, le directeur de la police républicaine avait ordonné aux différentes unités de rechercher 10 policiers ayant abandonné leurs postes depuis plusieurs mois. Certains parmi ces déserteurs avaient été affectés à de nouveaux postes. Mais, ils n’y sont jamais allés.

Une autorisation d’absence mise à profit pour disparaître

D’autres ont quitté leurs unités sans autorisation et ne sont pas de retour jusque-là. Le 19 novembre on apprenait également que deux agents de police étaient aussi recherchés pour abandon de poste et pour n’avoir pas respecté leur demande de permission. Quelques jours plus tard, 3 de leurs collègues ont également disparu des tablettes de la hiérarchie. L’un était autorisé à s’absenter pendant 4 jours, mais il ne s’est plus présenté à son poste, passé ce délai.

Tout comme lui, son collègue bénéficiait d’une autorisation d’absence. Il était en congé administratif. Seulement ce congé est fini depuis le vendredi 08 octobre 2021 et il ne s’est pas présenté à son poste. Le dernier n’avait aucune autorisation pour s’absenter. Il s’est tout simplement volatilisé dans la nature le 21 octobre dernier. Le 22 novembre, soit plus d’un mois après.