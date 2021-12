Nicéphore Soglo n’est pas resté de marbre face aux attaques djihadistes contre les forces armées béninoises à Banikoara et Porga la semaine écoulée . Dans un communiqué de presse en date d’hier jeudi 09 décembre l’ancien président béninois a formulé ses condoléances à l’endroit des familles des soldats béninois tués. « Nous nous inclinons avec révérence et respect envers ces héros et adressons nos condoléances à leurs familles. Et comme disait Victor Hugo : « Ceux qui sont morts pieusement pour leur pays ont le droit de laisser les foules venir prier dans leurs cercueils…La voix de tout un peuple les berce dans leurs tombeaux » a écrit l’ex locataire du Palais de la Marina selon le journal Matin Libre.

L’homme va ensuite indiquer que tout gouvernement responsable « devrait lancer un appel vif à mobiliser la nation pour défendre sa patrie en péril » , face à « cette attaque criminelle et vicieuse » qui a visé notre pays. C’est pourtant le « sang de nos braves soldats, de nos frères » qui a « coulé à flot dans le nord de notre pays » a-t-il poursuivi, tout en demandant justice pour ceux-ci. Les terroristes d’après lui, ne sont pas les prisonniers politiques.

« Ce n’est que justice »

« Le gouvernement de la Rupture sort de ses prisons, de son gouffre nos enfants : le professeur Joël Aïvo et notre fille, la ministre Madougou pour les humilier à la place des criminels djihadistes » déplore l’ancien président béninois. Convaincu donc que les vrais terroristes sont ailleurs, il « exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques. Le retour dans leurs foyers de tous les exilés ». Selon lui, « ce n’est que justice ».