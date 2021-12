Au petit matin du 07 décembre 2021, le Professeur Joël Aïvo a été condamné à 10 ans de prison avec une amende de 45 millions francs CFA pour «complot contre la sûreté de l’Etat et blanchiment de capitaux». Selon Maître Barnabé Gbago, l’un des avocats du constitutionnaliste, reçu dans l’émission « Grand Angle» de Crystal News, le Professeur Joël Aïvo ne veut pas faire appel du verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

« Joël Aïvo ne veut pas de recours et je crois qu’il est fatigué de ces choses effectivement » a déclaré Maître Barnabé Gbago dans l’émission «Grand Angle» de Crystal News ce dimanche 19 décembre 2021. Condamné au petit matin du 07 décembre 2021, le Professeur Joel Aïvo a encore quelques heures pour faire appel du verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). «Je crois que ça ne sert à rien. Malheureusement, le recours ne servira à rien. Vous faites un appel, c’est toujours la Criet, » a affirmé Maître Gbago. Il rejoint ainsi Maître Robert Dossou qui avait dit entre temps qu’« il (Joël Aïvo) n’y croit pas et moi non plus. J’ai un dossier, je l’ai étudié, techniquement j’ai dit ce que j’en pense ». «C’est la même chambre, une chambre à l’intérieur de la même pyramide coiffée par le même président à l’intérieur du même bloc, non ce n’est pas un appel ça» a précisé le l’ancien Bâtonnier Robert Dossou.

Il faut signaler que Maître Barnabé Gbago n’exclut pas que son client bénéficie d’une grâce présidentielle qui selon Maître Robert Dossou relève des « prérogatives du Chef de l’Etat et de son bon vouloir ». A défaut, il a émis le vœu que l’opposition ait une forte majorité à la 9è législature pour l’éventualité du vote d’une loi d’amnistie.