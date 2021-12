C’est un secret de polichinelle. Le dimanche 19 décembre dernier, le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) a maintenu Me Adrien Houngbédji au poste de président pour les 5 prochaines années. C’est à l’issue de son congrès national organisé à Porto-Novo. L’ancien président de l’Assemblée nationale avait manifesté son désir de se retirer mais « les jeunes ont dit non » assure Christian Parfait Ahoyo au micro de Radio Bénin.

« Nous sommes un parti politique créé pour exister »

Nous lui avons dit :« c’est le moment plus que jamais de rester à bord et de conduire nos acquis. Nous allons prendre les dispositions pour profiter de votre expérience » a ajouté le premier vice-président du parti chargé du numérique. Il parlera ensuite de l’intention du PRD de restaurer sa dimension nationale, ce qui passe par une « remontada ». Et cette « remontada n’est pas une incantation » assure Christian Parfait Ahoyo. « C’est une dynamique au service d’une conviction pour reprendre sur l’échiquier politique et dans les institutions, les places qui nous reviennent. Nous sommes un parti politique créé pour exister, pour animer constitutionnellement la vie politique » a-t-il rappelé.

Victime de la réforme du système partisan

Le PRD va donc mobiliser, ses ressources, « ses joueurs, ses talents » pour la prochaine compétition prévue en 2023 en l’occurrence les élections législatives. Inutile de rappeler que le parti avait été frappé de plein fouet par la réforme du système partisan. Ce qui explique son absence de la 8ème législature. En effet, lors des élections législatives de 2019, Il n’a pu réunir au niveau national, les 10% des suffrages nécessaires pour prétendre à un poste de député au parlement.