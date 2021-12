En route vers Porga dans le département de l’Atacora suite à une attaque contre une position des Forces armées béninoises par des présumés djihadistes le mercredi 01er décembre 2021, deux militaires du cortège du ministre de la défense nationale ont rendu l’âme suite à un grave accident de la circulation ce jeudi 02 décembre 2021 à Tamarou dans le département du Borgou.

Suite à l’attaque contre les positions de l’armée béninoise à Porga dans la nuit du mercredi 1er décembre 2021, le ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la défense nationale se rendait dans cette localité frontière avec le Burkina Faso pour doper le moral des troupes. C’est en cours de route qu’un des véhicules du cortège du ministre Alain Fortunet Nouatin a eu un accident à Tamarou dans le département du Borgou le jeudi 02 décembre 2021. Selon Frissons Radio, le bilan concernant cet accident s’est alourdi et fait désormais état de deux (02) morts, un caporal et un sergent.

Une victime est décédée sur le champ et la seconde aux urgences du Centre Hospitalier et Départemental (CHD) du Borgou. Cet accident a fait 6 victimes rien que des militaires. Les quatre autres militaires ont été grièvement blessés et suivent toujours des soins. Il faut signaler que le drame s’est produit à Tamarou dans le Borgou à la suite de l’éclatement d’un pneu du pick-up en provenance de Bembèrèkè pour Porga.