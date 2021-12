Initialement prévu pour le mardi 30 novembre 2021, le procès des journalistes du journal Soleil Bénin Info a pu avoir lieu ce mardi 07 décembre 2021 au tribunal de Cotonou. A l’issue de ce procès, les deux journalistes du journal Soleil Bénin Info ont connu leur verdict.

En prison depuis le 18 novembre 2021 pour harcèlement par le biais d’une communication électronique, d’après Frissons Radio, les deux journalistes du journal Soleil Bénin Info ont été condamnés, ce mardi 07 décembre 2021 au tribunal de Cotonou, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et plus 500 mille francs CFA d’amende. Il faut signaler que le plaignant, l’Inspecteur des douanes Marcellin Laourou, aurait été cité dans une série d’articles du journal sur un conflit domanial entre une dame et lui. Article que le douanier a jugé diffamatoire selon son avocat.

Déclaration de l’avocat des deux journalistes

A la fin du procès de ce mardi 07 décembre 2021, l’un des avocats de la défense des deux journalistes, Maitre Nicolas ATOU a déclaré qu’«ils ont été condamnés sur la base des dispositions de l’article 550 du Code du Numérique» et qu’ «ils ont estimé que l’information qu’ils ont publié peut heurter à la sensibilité de Monsieur Laourou». Selon l’avocat, «le verdict, c’est 6 mois d’emprisonnement avec sursis» et «une amende de 500 mille francs CFA qu’ils vont devoir payer dans les caisses de l’Etat». «Et Ils les ont condamnés à payer le franc symbolique à Monsieur Laourou pour le dommage et le préjudice qu’ils lui ont causé de par leur publication». Pour ces deux journalistes, «c’est difficile parce qu’ils ont fait leur travail de journaliste mais ils acceptent la décision du tribunal. La décision est acceptée c’est une épreuve de subir la détention mais ils vont sortir et puis tenter de reprendre leur vie». Maitre Nicolas Atou a déclaré par la suite que «vers la fin de l’audience, le Parquet prendra ces dispositions pour signer leur ordre de mise en liberté».

Il faut signaler que le procès de ces deux journalistes du journal Soleil Bénin Info s’était ouvert le mardi 30 novembre 2021 mais la partie civile n’était pas représentée. Lors de cette audience, la défense avait fait une demande de mise en liberté provisoire pour ses clients mais la demande avait été refusée.