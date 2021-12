Dans le département du Zou, des agents de la Direction départementale de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (Ddaep) sont entrés dans les marchés pour contrôler la qualité des produits alimentaires. Inutile de rappeler que cette période des fêtes est pour les commerçants véreux, une occasion pour déverser sur le marché des produits impropres à la consommation.

50.000 Fcfa d’amende chacun

Les inspecteurs et agents de contrôle qualité de la Ddaep-Zou ont au cours de leur descente, visité 81 boutiques, supermarchés, hôtels, bars restaurants, chambres froides et poissonneries. 19 sacs de riz impropres à la consommation et 456 kg de poissons en décomposition ont été saisis. Les contrôleurs ont par ailleurs épinglé deux poissonneries pour avoir mal conservé leurs produits selon le journal Le Matinal qui a rapporté l’information. Ils ont dû s’acquitter d’une amende de 50.000 Fcfa chacun, conformément à l’article 18 de la loi du 15 mars 1984 portant contrôle des denrées alimentaires.

Le chef du service contrôle et réglementation de la Ddaep-Zou Gabin Samba, a indiqué que la sanction sera plus corsée en cas de récidive. Selon lui, on « pourrait aller à la fermeture de la boutique, en faire un procès-verbal au procureur de la République qui pourra décider des sanctions de privation de liberté correspondantes à l’infraction commise puisque nous ne sommes pas habilités à prononcer des sanctions d’emprisonnement » .