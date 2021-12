Le Recteur Félicien Avlessi a, dans une note de service en date du 02 décembre 2021, interdit Habib Ahandéssi alias «Le révolutionnaire», d’accès à l’Université d’Abomey-Calavi. Raison principale évoquée par le Recteur est qu’il veut garantir l’ordre et assurer la sécurité des personnes et des biens sur son territoire de compétence.

«En raison des troubles occasionnés par sa présence sur le campus d’Abomey-Calavi et dans le souci de maintenir l’ordre et la sécurité des personnes et des biens, monsieur Habib Wilfreed Ahandéssi, né le 27 mars 1991 à Ouidah est interdit d’accès aux différents campus de l’Université d’Abomey». Voici un extrait de la note de service du Recteur Félicien Avlessi en date du 02 décembre portant interdiction d’accès à l’Université d’Abomey-Calavi à monsieur Habib Ahandéssi. La raison évoquée par le Recteur de l’Uac est qu’il veut qu’il y ait la quiétude sur le campus et que les étudiants puissent étudier dans la tranquillité. Le Professeur Félicien Avlessi justifie également sa décision par un souci de garantir l’ordre et d’assurer la sécurité des personnes et des biens sur son territoire de compétence.

Pour appliquer sa décision, le recteur Félicien Avlessi a mis les forces de sécurité «à contribution pour la mise en application de la présente mesure». Egalement, «la Secrétaire Générale, les Chefs des unités de formation et de recherche de l’université d’Abomey-Calavi et le Chef sécurité du Rectorat sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application de la présente note de service». « Le recteur peut tout m’interdire sur le campus mais il peut pas me refuser de manger le célèbre “come” de Wilinon ou la pâte fétiche de maman rose. .Je suis actuellement au campus à cause du come de Wilinon, non loin du terrain de basket » a réagi le jeune homme sur son compte officiel après l’annonce du recteur.