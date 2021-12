La condamnation de Joël Aïvo continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive au Bénin. Le politologue béninois Expédit Ologou qui s’est prononcé sur le verdict de la Criet au micro de TV5 Monde Afrique, a rappelé que l’universitaire était « l’une des figures montantes de l’opposition au Bénin » et sa « condamnation aujourd’hui est une stupéfaction, de la sidération pour beaucoup de Béninois car il y a vraiment un débat sur ce qu’on lui reproche, et parce qu’il y a toujours des doutes sur l’institution qui l’a condamné, la Criet ».

« Les décisions qu’elle rend sont toujours suspectées d’injustice ou d’injustesse »

Le chercheur en science politique et président du centre de recherches Think Thank Academy for Africa’s Future (CIAAF) informe que la Criet est très controversée au Bénin. « Les décisions qu’elle rend sont toujours suspectées d’injustice ou d’injustesse ». Pour lui, l’impression générale qui se dégage après ce procès, c’est que « Mr Aïvo a été condamné parce qu’il a été candidat à la présidentielle de 2021 ».

« Il y a aussi un sentiment d’inquiétude et de questionnement sur ce que le Bénin est en train de devenir » a-t-il ajouté. L’ancien journaliste de l’Ortb espère que les différends politiques qu’il y a au Bénin « ne contribueront pas à envenimer ou à rendre plus critique l’environnement politique, en raison de l’actualité sécuritaire ». Il souhaite que la « pacification progressive du pays, après les crises électorales, se poursuivent, mais dans la justice et la justesse ».