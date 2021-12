Le procès de Reckya Madougou s’ouvre ce vendredi 10 décembre à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) à Porto-Novo. L’opposante est accusée de financement du terrorisme. Elle a été arrêtée en mars dernier après avoir vu sa candidature à la présidentielle être rejetée par la Commission électorale nationale autonome (Céna). En ce jour où la Cour spéciale décidera de son sort, Eric Houndété, le président du parti « Les Démocrates », dont elle a voulu porter les couleurs pour le scrutin d’avril dernier, lui a envoyé un message de soutien.

« L’indépendance » et la « crédibilité » de la justice se jouent « une fois encore »

L’ancien député lui souhaite beaucoup de courage. « A l’issue du procès de Joël Aivo, il y a des raisons de céder au défaitisme et à la fatalité. Mais rien ne vaut le combat et le combat juste. Je te sais capable de grandeur et de courage » dit-il dans son message. Le chef des « Démocrates » pense que « l’indépendance » et la « crédibilité » de la justice et de ceux qui la composent » se jouent encore une fois aujourd’hui.

« J’invoque le puissant nom de Dieu, le grand juge… »

Il invoque « le puissant nom de Dieu, le grand juge (afin qu’il touche) les cœurs des membres de la Cour et leur (ouvre) les yeux afin qu’enfin ils disent le droit ». De toutes les façons, le parti les Démocrates espère ta « libération au terme de ce procès » a-t-il ajouté. L’opposant a par ailleurs salué tous les avocats de l’ex-ministre de la justice et leur a souhaité du courage. « Tu as notre soutien » dira-t-il enfin à Reckya Madougou,