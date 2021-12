Me Adrien Houngbédji va devoir conduire pour cinq ans encore les destinées du Parti du Renouveau Démocratique (PRD). Ainsi en a décidé les militants et militantes de la formation politique lors de son congrès national dimanche dernier. Le président d’honneur du Mouvement Populaire de Libération (MPL) pense que l’ancien chef de l’Assemblée nationale devrait laisser la place à la jeunesse.

Me « Adrien Houngbédji devrait comprendre qu’il est en train de faire sombrer son parti. L’un des plus grands partis de notre pays après le renouveau démocratique, après la Conférence des forces vives de la nation est en train de disparaître à petit feu du fait de son créateur » croit savoir Sabi Sira Korogoné interrogé récemment par la radio Arzékè FM de Parakou. L’auteur de « l’Initiative de Nikki » ne conçoit pas qu’après plus de 30 ans de règne, il n’y ait personne au sein du PRD pour lui succéder.

« Il avait tous les atouts pour diriger ce pays »

Ça prouve selon lui, « que le président a échoué. Et ça décrit aisément lui-même son parcours parce que je considère son parcours comme un échec. Il avait tous les atouts pour diriger ce pays à un moment donné. Mais s’il est passé à côté à chaque fois, c’est à cause de ce genre de mauvais calcul » estime Sabi Sira Korogoné. Me Adrien Houngbédji doit pouvoir laisser le PRD poursuivre son chemin sans lui, pense foncièrement le président d’honneur du MPL, parce qu’il ne lui servirait à rien de « voir son œuvre, disparaître avec lui ».