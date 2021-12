Pascal Irénée Koupaki est le nouveau Président du Conseil d’Administration de l’Institut National de la Femme (INF). Il a été nommé par décret le 17 novembre dernier. Le Secrétaire général de la Présidence de la République est donc le patron des six autres membres du conseil d’Administration. Il représente le Palais de la Marina selon l’article 1er du décret qui a consacré sa nomination. Claudine Afiavi Prudencio est la présidente de l’INF. Simone Kossiba Honvou, représente le Ministère des affaires sociales et de la microfinance et Awaou Baco, le ministère de l’économie et des finances.

Edgard Dahoui, Zalia Bacoudogo Alassan…

Le ministère du travail et de la fonction publique qui siège également dans ce conseil est représenté par Edgard Dahoui. Zalia Bacoudogo Alassan portera la voix du Ministère de la justice et de la législation et Mathilde Agbodandé épouse Hotèyi, celle du ministère de la santé. En clair, les deux femmes sont les représentantes des ministères cités dans le conseil d’administration de l’Institut National de la Femme. Pour rappel, la présidente de l’institution avait été nommée par décret en septembre dernier.

INF à une autonomie financière

L’Institut national de la femme, dans sa nouvelle configuration, est un organisme public doté d’une personnalité juridique, de l’autonomie financière et de prérogatives importantes pour mener des actions plus déterminantes en faveur de la femme. Rattaché à la présidence de la République, cet institut a pour mission d’œuvrer à la promotion de la femme, tant aux plans politique, économique, social, juridique que culturel. Il est aussi chargé de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard de la femme