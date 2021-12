Les ministres, les institutions de la république, la présidence de la république et autres sont tous passés devant la commission des finances et des échanges de l’Assemblée Nationale pour défendre chacun leur budget. Le vote du projet de loi de finances, gestion 2022 est attendu dans les prochains jours.

Le président de la commission des finances et des échanges de l’Assemblée Nationale, Gérard Gbénonchi, joint ce mercredi 1er décembre 2021 par Radio Bénin, a déclaré que «le vote du budget est attendu pour le 9 décembre ou au plus tard le 12 décembre 2021». «Nous allons commencer à adopter les différents rapports spéciaux des 34 ministères sectoriels et institutions de la République, suite à cela, nous allons rédiger et faire en plénière budgétaire le rapport général que nous déposerons sur la table du président de l’Assemblée Nationale et à son tour, il verra dans le calendrier et va programmer le jour de la plénière qui sera consacré au vote de la loi de finances, gestion 2022» a-t-il fait savoir. Le président de la commission des finances et des échanges a précisé que le budget général de l’Etat est «un condensé de tous les différents budgets sectoriels et des budgets des institutions de la République». Pour Gérard Gbénonchi, «c’est la consolidation de tous ces budgets qui donne donc le budget de l’Etat».

Il faut signaler qu’ il a affirmé que le vote du collectif budgétaire au cours de l’année 2021 a permis de passer de 2452 milliards initialement prévus pour 2021 à 2985 milliards comme budget remanié. Ce budget, selon le président de la commission des Finances et des échanges, «tient compte des performances des différentes régies». A en croire le Président Gérard Gbénonchi, le budget 2022 ne sera pas forcément en hausse par rapport au collectif budgétaire, mais par rapport au budget initial de 2021 qui sera donc légèrement en hausse.