Le Directeur de l’émigration et de l’immigration (Dei) n’est plus libre de ses mouvements depuis le lundi 27 décembre dernier. Selon le journal l’Evènement Précis, Florent Edgard Agbo a été arrêté dans le cadre d’une affaire de passeport. Il s’agirait précisément de la délivrance de ce document à des étrangers. Actuellement, on n’en sait pas plus mais des investigations seraient en train d’être menées selon la même source. D’autres responsables de la police pourraient être mis en cause outre le commissaire divisionnaire.

Rappelons que le Dei c’était prononcé le 29 juillet dernier sur une affaire de passeport lors de la session Ask Gouv. En effet, l’homme en treillis avait démenti les informations faisant état de ce que l’activiste nigérian Sunday Igboho était en possession d’un passeport béninois lors de son arrestation à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou.

Aucun détail sur l’affaire pour l’instant

« Je voudrais le dire et le dire haut et fort que l’activiste nigérian n’a jamais été retrouvé en possession d’un passeport béninois. Il voyageait avec un passeport nigérian et avec des cartes de séjour des pays étrangers retrouvés en sa possession » avait déclaré Florent Edgard Agbo. Il est important de préciser qu’on a aucun détail sur cette affaire de passeport dans laquelle le commissaire divisionnaire serait impliqué et qui lui a valu d’être arrêté