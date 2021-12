Ce mercredi 15 décembre s’est tenu à Cotonou le conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l’Etat Patrice Talon. Au cours de cette réunion gouvernementale, le Programme d’actions du gouvernement sur la période 2021-2026 a été approuvé. « A la suite de diverses séances d’arbitrages organisées par les ministères sectoriels d’une part, et du séminaire gouvernemental tenu ce lundi 13 décembre d’autre part, le Conseil des Ministres a approuvé le Programme d’Action du Gouvernement pour la période 2021-2026 » renseigne le compte rendu du conseil.

Ledit programme est porté par trois piliers que sont: « renforcer la démocratie, l’Etat de droit et la bonne gouvernance », « poursuivre la transformation structurelle de l’économie » et « poursuivre l’amélioration du bien-être social des populations » indique le compte rendu de la réunion gouvernementale. Ce PAG 2021-2026 vise à « accélérer de manière durable le développement économique et social du Bénin » a t-il poursuivi.

Les actions sociales représentent 32% de ce PAG

Le document servira pour la programmation des activités des ministères, des agences et autres structures de même que pour l’élaboration et la mise en œuvre du budget de l’Etat. En tout, le coût de sa mise en œuvre est estimé à 12.011 milliards de Fcfa. Actuellement, il n’y a que 3.431 milliards de disponibles, informe le conseil . « La proportion des ressources publiques représente 48% contre 52% pour le secteur privé ». Les actions sociales représentent 32% de ce PAG soit 3.779 milliards de Fcfa.