Les députés de la 8ème législature de l’Assemblée nationale du Bénin ont voté, ce jeudi 09 décembre 2021 à Porto-Novo, la loi de finances, gestion 2022 à l’unanimité. Ce budget de l’Etat, gestion 2022 s’équilibre en recettes et en dépenses.

L’ Assemblée Nationale du Bénin a adopté, ce jeudi 09 décembre 2021 à Porto-Novo, un budget ambitieux et social pour le gouvernement du président Patrice Talon en 2022. Ce budget est voté et s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2541,233 milliards francs FCFA. Le vote est intervenu ce jeudi 09 décembre 2021 même à l’unanimité des députés. A l’issue de ce vote du projet du budget de l’Etat, Gestion 2022, le Président du parlement béninois, Louis Vlavonou a déclaré qu’«en votant ce budget qui marque la mise en œuvre du Programme d’Action du Gouvernement (PAG) 2021-2026 et de la gestion budgétaire en mode programme, la 8ème législature donne ainsi au Président de la République Patrice Talon et à son équipe gouvernementale, les moyens nécessaires pour poursuivre la politique de transformation progressive de l’économie nationale, entamée depuis avril 2016».

Le président de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale du Bénin, Gérard Gbénonchi a affirmé, de son côté, sur Radio Bénin que «quand on arrive à l’atterrissage comme ça et que le Président prononce la formule sacramentaire qu’à l’unanimité, le projet du budget de l’année suivante est voté à l’unanimité des députés présents et représentés, nous c’est un ouf de soulagement. On lit sur tous les visages la satisfaction. En termes de chiffres forts du contenu du budget, il faut retenir d’abord le montant global. La loi de finances, gestion 2022 est équilibrée en ressources et en dépenses pour le montant de 2541,233 milliards de francs FCFA en régression de 14,83% par rapport à la loi de finances rectificative de 2021 qui est en cours».