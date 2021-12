Le mercredi 15 décembre 2021, le Président du Conseil Electoral (CE), Sacca Lafia a remis aux partis politiques éligibles au financement public leurs chèques de la 2ème tranche après ceux de la 1ère tranche que les formations politiques ont eu le jeudi 05 novembre 2020. Ce dimanche 19 décembre 2021 dans l’émission «90 minutes pour convaincre» de Radio Bénin, le trésorier général du Parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (Fcbe), Abdel Aziz Brisso Yarou a révélé le montant que son parti a reçu de la Cena.

« Le parti Fcbe a reçu 129 millions le 15 décembre 2021. On avait reçu une première tranche en septembre de 129 millions et en décembre une 2ème tranche de 129 millions .Ce qui tourne autour de 258 millions sur 3 milliards» a déclaré Abdel Aziz Brisso Yarou, Trésorier général du Parti Fcbe. «Vous savez la répartition de ce financement public tient compte du nombre de députés et du nombre de conseillers que nous avons. Le parti Fcbe n’ayant pas participé aux élections législatives de 2019 donc du coup, on n’a pas de députés à l’Assemblée» a-t-il précisé. Et il a poursuivi : « Nous, on a participé aux élections communales de 2020 où on a eu 261 conseillers donc la cagnotte de 3 milliards est partagée en tenant compte des députés et des conseillers. La partie qui concerne les députés, le parti Fcbe n’est pas concerné». Il a fait savoir que les 3 milliards sont pour toute l’année 2021. « Le semestre, cela fait 1,5 milliard. La première tranche de 1,5 milliard, nous avons reçu 129 millions. C’est la seconde tranche que nous avons encore reçu 129 millions pour aboutir à 258 millions» a-t-il expliqué.

Destination des fonds

Abdel Aziz Brisso Yarou a donné des précisions sur la destination des fonds que chaque parti politique éligible au financement public reçoit. « La loi est claire là-dessus. Ces fonds, il y a des lignes qu’il faut financier» a affirmé le trésorier du Parti Fcbe. Dans ces lignes, il a cité entre autres la formation des militants à la base, la citoyenneté, les remembrements des structures, la mise en place des structures à la base et l’investissement pour les bureaux des départements. « Les fonds que nous avons reçus en 1ère tranche nous ont permis de faire face entre autres aux paiements des loyers du siège national et les sièges qui se trouvent au niveau des départements. Nous avons organisé une tournée de remobilisation des militants à la base» a-t-il déclaré.