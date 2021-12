Le service de ramassage des ordures sera bientôt payant. Depuis plus d’un an, le ramassage de ces ordures se fait gratuitement par la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN ). Le prix n’est pas encore rendu public mais la formule payante démarre à partir du mois d’avril 2022. La nouveauté, c’est que le coût de ce service sera prélevé sur les factures d’eau et d’électricité.

«Aujourd’hui, nous sommes à 18 mois du service collecte des déchets donc il est quand même normal qu’à partir de l’année prochaine que les ménages puissent contribuer à la continuité du service » a déclaré Valérie Lawson, Directeur Général de la SGDS-GN sur Frissons Radio ce lundi 20 décembre 2021. Il a insisté qu’«à partir d’avril, tous les ménages doivent pouvoir contribuer. On peut commencer un peu plutôt mais ce qui est sûr et certain c’est que dès le 1er avril, tous les ménages vont pouvoir contribuer au service». Pour le moment, le coût de la prestation de service n’est pas encore connu. «Je ne pourrai pas vous dire le coût réel parce qu’il revient au gouvernement de donner officiellement ce prix » a fait savoir Valérie Lawson qui rassure que le prix sera abordable pour tout le monde. « Mais ce qui est sûr c’est des coûts acceptables. L’option que nous avons retenu c’est que la contribution des ménages au service du ramassage des déchets se fasse sur la consommation d’électricité et de l’eau. Il y a une redevance qui est prévue sur la gestion des déchets» a-t-il précisé.

Il faut signaler que le projet de ramassage d’ordures ménagères s’inscrit dans la mise en œuvre de l’axe stratégique 7 du Pilier 3 du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG). Il a pour objectif de résoudre durablement la problématique de salubrité urbaine afin d’améliorer les conditions de santé publique, le bien-être des populations et de réduire l’impact néfaste de la prolifération des déchets sur l’environnement. Ce projet concerne pour le moment Cotonou, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Ouidah et Abomey-Calavi. Ces cinq (05) communes se retrouvent dans le Grand –Nokoué.