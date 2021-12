Les Aspirants au Métier d’Enseignant du Bénin vont lancer à compter du lundi 06 décembre 2021 un mouvement de grève de 72 heures. Ils seront plus de 21.000 enseignants qui abandonneront la craie dès lundi prochain. Les grévistes à travers la Fédération Nationale des Collectifs des Enseignants Préinsérés du Bénin (FéNaCEPIB) brandissent trois revendications à satisfaire par le gouvernement.

Dans une motion de protestation et de boycott des Activités pédagogiques en date du 1er décembre 2021et adressée respectivement aux ministres des Enseignements secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (MESTFP), de l’Economie et des Finances (MFE) et du Travail et de la Fonction Publique (MTFP), les Aspirants au Métier d’Enseignant du Bénin réunis au sein de la Fédération Nationale des Collectifs des Enseignants Préinsérés du Bénin (FéNaCEPIB) ont décidé d’abandonner les «classes pendant 72h à compter du lundi 06 décembre 2021,c’est-à-dire les 06,07 et 08 décembre 2021, et ceci reconductible jusqu’à la satisfaction totale des revendications». Dans leur motion de protestation et de boycott des Activités pédagogiques, la FéNaCEPIB réclame les meilleures conditions de vie et de travail, un contrat de 12 mois sur 12 avec les mêmes avantages que les permanents, le retour au quota horaire hebdomadaire normal (18 pour les professeurs certifiés et 20h pour les professeurs adjoints) et leur insertion définitive dans la fonction publique. Reçu ce jeudi 02 décembre 2021 sur Frissons Radio, le porte-parole de la FéNaCEPIB, Ferdinand Sourou Missenhoun a déclaré que ces «revendications ne datent pas d’aujourd’hui» et qu’on leur «dit que c’est en étude depuis toujours pendant» qu’eux, ils souffrent.

Il faut signaler que les Aspirants au Métier d’Enseignant du Bénin à travers la FéNaCEPIB n’ont pas manqué de prendre l’opinion nationale et internationale à témoin et rendre le gouvernement responsable des déconvenues qui découleraient de son refus à satisfaire leurs revendications.