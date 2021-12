L’Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers (ABGIEF) a fait don, ce mardi 07 décembre 2021 à Cotonou, de matériels roulants aux unités de surveillance des zones frontalières. Au total, 80 motos ont été remises au Haut commandement de l’armée de terre et la police républicaine. Les forces de défense et de sécurité reçoivent cet appui en matériels roulants pour une meilleure sécurisation des zones frontalières.

Cette dotation en matériels roulants vise à relever deux défis principaux : Remédier aux difficultés d’accès aux zones frontalières et à la résistance de la pression sécuritaire dans ces espaces. Les motos remises permettront aux éléments des unités frontalières d’être facilement mobiles et d’accéder aux zones difficiles d’accès aux véhicules. Pour Marcel Baglo, Directeur de l’ABGIEF, «avec les difficultés de déplacement dans ces espaces, c’était devenu très important d’équiper nos forces de moyens de déplacement adaptés. Vous avez remarqués que les véhicules n’arrivent pas à circuler dans ces zones et que même les délinquants ont compris que la seule méthode et le seul moyen de déplacement adapté c’est les motos, des motos accessibles à tous. Et c’est pour donc contrer leurs velléités».

Le ministre de l’intérieur et de sécurité publique, Alassane Séidou a, de son côté, rappelé que «l’insécurité se fait de plus en plus sentie aux frontières béninoises». Il a insisté alors sur la nécessité de renforcer la présence et les actions des forces de défense et de sécurité dans ces régions. «Par cette dotation spécifique de motos, les unités frontalières voient leur mobilité renforcée et pourront mieux répondre aux besoins de sécurité des populations puisque ces moyens sont plus adaptés au terrain» a-t-il fait savoir.

Il faut signaler que le ministre de l’intérieur a rappelé une fois encore la nécessité de la collaboration entre les forces de sécurité et la population dans la coproduction de la sécurité.