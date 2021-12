Au Bénin, il est désormais possible d’obtenir son Identifiant fiscal unique (Ifu) en moins de 24 heures. En effet, selon un communiqué du gouvernement, la Direction générale des impôts (Dgi) a depuis peu déployé une nouvelle version de sa plateforme d’immatriculation à l’Ifu en ligne afin de simplifier davantage la procédure d’obtention de ce numéro aux contribuables. Maintenant il suffit simplement au citoyen de renseigner son numéro personnel d’identification (NPI) délivré par l’Agence Nationale d’identification des personnes (Anip).

Il suivra ensuite les consignes qui s’affichent à l’écran sur le lien: https://ifu.impots.bj/demande-ifu. Le contribuable n’a donc plus besoin pour une demande d’IFU en ligne de fournir des pièces, de scanner sa photo d’identité et son acte de naissance etc. La procédure est maintenant simplifiée. Pour obtenir le Numéro Personnel d’identification (NPI), il faut cliquer sur le lien suivant: https://eservices.anip.bj/.

Pour accéder à l’essentiel des services sur la plateforme des services publics

Ensuite, cocher la case correspondante à la demande du certificat du Numéro personnel d’identification en disposant de la copie de votre acte de naissance et de votre récépissé Ravip. Rappelons que le NPI permet d’accéder à l’essentiel des services sur https://service-public.bj/, la plateforme nationale des services publics et de garantir l’unicité d’enregistrement au Registre national des personnes physiques (RNPP).