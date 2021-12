Les Béninois peuvent désormais obtenir l’Identifiant fiscal unique (IFU) en moins de 24 heures. La Direction générale des Impôts (DGI) a une nouvelle version de la plateforme d’immatriculation à l’Ifu en ligne, qui avec le Numéro personnel d’identification (Npi), on pourra l’avoir.

Pour permettre à tous les Béninois d’avoir chacun son Identifiant fiscal unique (IFU) en moins de 24 heures, la Direction générale des Impôts a simplifié la procédure d’obtention de ce numéro. Selon La Nation, il faut soumettre une demande d’Ifu, suivre sa demande, mettre à jour les informations y relatives ou rechercher son Ifu et télécharger l’attestation. Il suffit également pour la personne qui fait la demande de l’Identifiant fiscal unique (IFU) d’avoir simplement son Numéro personnel d’identification délivré par l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip).

Les atouts de la nouvelle procédure

La nouvelle version de la plateforme d’immatriculation à l’Ifu en ligne a réduit de quatre à deux les étapes de demande d’Ifu. L’avantage est que celui qui introduit la demande d’Ifu n’a plus à se gêner pour fournir des pièces. Il n’est plus permis de scanner et joindre photo d’identité, acte de naissance, carte nationale d’identité et attestation de résidence sur la plateforme d’immatriculation à l’Ifu en ligne. Il suffit juste de donner son Numéro personnel d’identification (Npi) et de suivre les consignes qui apparaissent sur l’écran. A chaque étape un message Sms sur la base du numéro de téléphone initialement donné lors des formalités au niveau de l’Anip est envoyé au demandeur de l’Ifu. Ce Sms a un code à utiliser sur la plateforme pour confirmer son identité. Certaines personnes éprouvent aussi des problèmes pour mettre à jour leurs informations Ifu dans le cadre de la création de compte e-mecef pour la délivrance des factures normalisées en ligne. Cela n’est plus un problème aujourd’hui, il suffit donc d’aller sur le menu «Mettre à jour Ifu» pour faire la mise à jour sans se déplacer. Les personnes qui ont déjà leur numéro Ifu peuvent télécharger directement leur attestation Ifu depuis la plateforme en passant par le menu «Rechercher Ifu».