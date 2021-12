Condamnée au petit matin du samedi 11 décembre 2021 à 20 ans de prison avec une amende de 50 millions francs pour «complicité de financement de terrorisme», l’opposante Reckya Madougou devrait faire appel de sa condamnation dans un délai de 15 jours. Ce délai a expiré ce lundi 27 décembre 2021. Maître Renaud Agbodjo, l’un des avocats de l’opposante et ancienne Garde des Sceaux béninoise dont la candidature à la présidentielle du 11 avril 2021 avait été rejetée, a accordé ce lundi 27 décembre 2021 un entretien à Rfi dans lequel il a donné les raisons du non appel de sa cliente devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Maître Renaud Agbodjo, l’un des avocats de Reckya Madougou a déclaré ce lundi 27 décembre 2021 sur RFI que sa cliente n’a pas fait appel de sa condamnation «parce que sa détention est politique et la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ne remplissant pas les garanties d’une juridiction indépendante, elle s’est dit, ce qui est d’ailleurs légitime que ce serait donné de faux espoirs à sa famille que de faire appel ». Il a fait savoir que «si malgré la vacuité du dossier, elle a été condamnée par la CRIET alors tout appel devant la même juridiction est quasiment vouée à l’échec». «Donc elle estime qu’elle n’a pas confiance à la justice de son pays» a-t-il précisé. Maître Renaud Agbodjo a fait remarquer qu’«un magistrat dans ce dossier qui avait pris une décision sous la pression du Garde des Sceaux ou de la Chancellerie » pour placer Reckya Madougou en détention, « ce magistrat a encore déclaré que le dossier de madame Madougou est vide» a-t-il indiqué. C’est pour cela, dit-il, que sa cliente «estime que sa détention étant politique, ce n’est qu’un règlement, une décision ou des démarches politiques qui pourraient concourir à sa libération».

Il faut rappeler que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné aux environs de 6h15 du matin de ce samedi 11 décembre 2021 la candidate du parti «Les Démocrates» recalée à la dernière élection présidentielle d’avril 2021, Reckya Madougou à 20 ans de réclusion criminelle avec une amende de 50 millions francs CFA pour «complicité de financement de terrorisme». Signalons également que Reckya Madougou est arrêtée le mercredi 03 mars 2021 à Porto-Novo alors qu’elle avait participé à une conférence publique dans la capitale politique du Bénin avec d’autres membres de l’opposition candidats à l’élection présidentielle d’avril 2021 dont les dossiers ont aussi été rejetés.